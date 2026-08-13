Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 73,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'472 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 74,85 CHF markierte die Temenos-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 72,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 118'502 Temenos-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 15,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (59,20 CHF). Mit Abgaben von 19,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Am 22.07.2026 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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