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13.08.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Temenos. Zuletzt ging es für das Temenos-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 72,95 CHF.

Temenos
72.71 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 72,95 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Temenos-Aktie bis auf 74,85 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 85'645 Temenos-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 59,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,73 USD belaufen. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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