Temenos-Aktie aktuell: Anleger greifen bei Temenos zu

Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0.8 Prozent im Plus bei 148.80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'520 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 148.85 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146.70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 181'186 Temenos-Aktien.

Passende Hebelprodukte auf Temenos AG (Anzeige) Faktor Zertifikate

Warrants

Mini Futures

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4.41 USD je Temenos-Aktie.

Die Temenos AG ist ein führender Anbieter von Softwaresystemen für Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Fondsverwaltung und Microfinance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient weltweit mehr als 3.000 Finanzunternehmen. Temenos wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz.

Redaktion finanzen.net