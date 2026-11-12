Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Temenos-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'352 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Temenos-Aktie bis auf 79,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'865 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 10,13 Prozent Luft nach oben. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 25.04.2028.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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