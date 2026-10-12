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12.10.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag gefragt

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Temenos zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 69,80 CHF zu.

Temenos
69.62 CHF 1.58%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 69,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Temenos-Aktie bis auf 70,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 69,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 61'145 Stück.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 17,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222.48 Mio. CHF – eine Minderung von -5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236.05 Mio. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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