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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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12.08.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag im Aufwind

Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Temenos. Die Temenos-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 72,50 CHF.

Temenos
71.90 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 72,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'466 Punkten liegt. Die Temenos-Aktie legte bis auf 73,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,95 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9'778 Temenos-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 20,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,34 Prozent.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,73 USD aus. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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