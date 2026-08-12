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12.08.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochnachmittag in Grün

Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochnachmittag in Grün

Die Aktie von Temenos zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Temenos-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Temenos
71.90 CHF 1.02%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Temenos-Papiere um 16:28 Uhr 1,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'386 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Temenos-Aktie bis auf 73,30 CHF. Mit einem Wert von 72,95 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 80'419 Stück.

Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 19,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 23,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,73 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umsetzen können.

Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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