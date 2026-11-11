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11.11.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag im Minusbereich

Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 78,40 CHF abwärts.

Temenos
79.16 CHF 1.24%
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Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 78,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. Die Temenos-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,55 CHF ab. Bei 77,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'101 Temenos-Aktien umgesetzt.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,49 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Temenos am 22.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 0,52 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 25.04.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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