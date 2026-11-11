Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 79,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Die Temenos-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,75 CHF. Bei 77,55 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 18'108 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,78 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,30 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2027 terminiert. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 25.04.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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