Temenos Aktie News: Temenos gibt am Freitagvormittag ab

Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 69,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Temenos-Aktie ging bis auf 68,95 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,10 CHF. Zuletzt wechselten 6'001 Temenos-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2026). Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 20,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 16,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,75 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CHF, nach 1,93 CHF im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,50 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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