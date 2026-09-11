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11.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Freitagnachmittag im Minus

Temenos Aktie News: Temenos am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Temenos gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 68,70 CHF.

Temenos
68.61 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Temenos gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 68,70 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'483 Punkten steht. Bei 68,70 CHF markierte die Temenos-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 69,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Temenos-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54'193 Stück gehandelt.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 21,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,75 USD aus. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Temenos.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,50 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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