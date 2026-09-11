Temenos Aktie News: Temenos am Mittag kaum bewegt

Die Temenos-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 69,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'519 Punkten steht. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 69,45 CHF zu. In der Spitze büsste die Temenos-Aktie bis auf 68,80 CHF ein. Bei 69,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 18'442 Temenos-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.01.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 20,23 Prozent niedriger. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,75 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 CHF je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 222.48 Mio. CHF, gegenüber 236.05 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,75 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,50 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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