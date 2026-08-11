Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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11.08.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos tritt am Vormittag auf der Stelle
Die Aktie von Temenos zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Temenos-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 72,10 CHF.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Temenos-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 72,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'610 Punkten tendiert. Die Temenos-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,10 CHF aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 71,75 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 71,75 CHF. Zuletzt wechselten 465 Temenos-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 20,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Abschläge von 17,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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