Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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11.08.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 71,75 CHF.
Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 71,75 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'571 Punkten realisiert. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,10 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,75 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'311 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 17,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 21,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,73 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,48 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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