Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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11.08.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Dienstagmittag südwärts
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 71,70 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Temenos-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 71,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'535 Punkten steht. Die Temenos-Aktie sank bis auf 71,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,75 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'524 Temenos-Aktien umgesetzt.
Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Temenos-Aktie mit einem Kursplus von 21,34 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,48 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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