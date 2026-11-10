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10.11.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagvormittag kaum bewegt
Die Aktie von Temenos zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Temenos-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 77,95 CHF an der Tafel.
Bei der Temenos-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 77,95 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'158 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Temenos-Aktie bei 78,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Temenos-Aktie bei 77,85 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,35 CHF. Von der Temenos-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'943 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 87,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Temenos-Aktie. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 31,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 206.88 Mio. CHF umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 vorlegen. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 25.04.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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