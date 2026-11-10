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10.11.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag höher
Die Aktie von Temenos zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 78,60 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 78,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Temenos-Aktie bei 79,40 CHF. Bei 78,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 35'970 Aktien.
Bei einem Wert von 87,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 24,68 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 222.48 Mio. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.88 Mio. CHF in den Büchern standen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 23.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 25.04.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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