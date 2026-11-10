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10.11.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagmittag gesucht
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 78,30 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 78,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'172 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 78,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 78,35 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13'438 Temenos-Aktien.
Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 24,39 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 206.88 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 25.04.2028.
Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,45 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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