Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’064 0.8%  SPI 21’187 0.7%  Dow 52’390 2.2%  DAX 26’575 1.2%  Euro 0.9205 0.1%  EStoxx50 6’361 1.1%  Gold 4’076 -1.5%  Bitcoin 60’855 -1.3%  Dollar 0.8207 0.2%  Öl 90.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998NVIDIA994529Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Delivery Hero-Aktie: Uber sichert sich gut zwei Drittel – Annahme bis 24. November weiter möglich
Rohstoffkurse am Mittag
SoftBank-Aktie im Fokus: Milliardenverlust wegen KI-Sorgen belastet den Tech-Investor
Sunrise-Aktie schwächelt: Jahresziele nach stabilem dritten Quartal bestätigt
Infineon-Aktie klettert deutlich: KI, Energie und Software-Autos als Wachstumstreiber für 2026/27
Suche...

Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagmittag gesucht

Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 78,30 CHF.

Temenos
78.90 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 78,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'172 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 78,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 78,35 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13'438 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 24,39 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 206.88 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 25.04.2028.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen

Temenos-Aktie gewinnt: Einnahmen gesteigert - Gewinnprognose 2026 erhöht

Temenos-Aktie wenig bewegt: Schweizer Softwarehaus gewinnt kanadische Vancity als Kundin

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.4917 17.12.2027 152125849
Long 12.464 18.06.2027 154750604
Long 155.4 18.12.2026 162353266
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7565 11.70 161119525
Long 11.9846 4.71 162170662
Long 19.425 1.63 162170659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9067 9.82 155101446
Short 9.4424 6.34 156451816
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 145140209
Long 8 -12.50 159012622
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Temenos AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Temenos AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:37 AMD auf Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
10:56 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
10:06 SG-Marktüberblick: 10.11.2026
09:49 SMI startet freundlich in die Woche
08:51 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wieder aufwärts
09.11.26 Logo WHS DAX dreht nach oben – KI-Aktien brechen ein! Kommt jetzt die Trendwende?
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’642.49 19.67 S9BVAU
Short 15’959.13 13.65 SXJB6U
Short 16’534.48 8.95 SZBDZU
SMI-Kurs: 15’064.16 10.11.2026 13:30:22
Long 14’391.21 19.67 S6W4BU
Long 14’076.20 13.71 SABJEU
Long 13’456.24 8.79 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Plug Power-Aktie gesucht: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Dow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar
NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.