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10.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagnachmittag im Plus

Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie von Temenos gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 69,90 CHF nach oben.

Temenos
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Das Papier von Temenos konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 69,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'435 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Temenos-Aktie bei 70,05 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 69,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 48'541 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 24,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 15,31 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,75 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 4,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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