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10.08.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Montagnachmittag stärker

Temenos Aktie News: Temenos am Montagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Temenos. Zuletzt ging es für das Temenos-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 71,80 CHF.

Temenos
72.34 CHF 3.06%
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Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 71,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'505 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Temenos-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,10 CHF aus. Bei 70,85 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 27'359 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit Abgaben von 17,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 222.48 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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