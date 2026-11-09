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09.11.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag auf grünem Terrain

Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Temenos zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 79,35 CHF.

Temenos
79.01 CHF 0.13%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 79,35 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'813 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 79,35 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 79,05 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'599 Temenos-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Temenos-Aktie mit einem Kursplus von 9,64 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Am 22.07.2026 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CHF, nach 0,52 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 222.48 Mio. CHF gegenüber 206.88 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 23.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 25.04.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.7259 18.06.2027 160577145
Long 39.575 18.12.2026 153812395
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3628 10.09 161119647
Long 9.3118 7.01 161595672
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.5544 13.86 157924138
Short 11.7259 4.68 156451816
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -42.64 145140207
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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