Temenos Aktie News: Temenos am Montagnachmittag im Minus

Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 77,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'992 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 77,85 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,05 CHF. Von der Temenos-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57'342 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Mit einem Zuwachs von 11,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 24,01 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 222.48 Mio. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206.88 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 25.04.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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