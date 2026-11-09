Temenos Aktie News: Anleger schicken Temenos am Mittag ins Minus

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 78,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'933 Punkten steht. In der Spitze büsste die Temenos-Aktie bis auf 78,65 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,05 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36'009 Temenos-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 24,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 USD. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,80 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 CHF in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 206.88 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Temenos.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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