Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 68,35 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'526 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Temenos-Aktie bei 68,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'799 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 13,39 Prozent würde die Temenos-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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