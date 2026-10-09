Temenos Aktie News: Temenos macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 69,05 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'557 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 69,45 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31'298 Temenos-Aktien umgesetzt.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 14,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236.05 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,45 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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