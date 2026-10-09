Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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09.10.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Temenos. Das Papier von Temenos legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 69,35 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,9 Prozent auf 69,35 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'506 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Temenos-Aktie sogar auf 69,45 CHF. Bei 68,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 18'836 Temenos-Aktien den Besitzer.
Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 25,45 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 59,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,64 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 222.48 Mio. CHF, gegenüber 236.05 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,75 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 USD je Temenos-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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