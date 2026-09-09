Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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09.09.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Temenos
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 70,45 CHF abwärts.
Die Temenos-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 70,45 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 70,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 70,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'498 Temenos-Aktien den Besitzer.
Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,49 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,75 USD belaufen. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222.48 Mio. CHF – eine Minderung von -5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236.05 Mio. CHF eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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