Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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09.09.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,9 Prozent auf 68,60 CHF ab.
Die Temenos-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 68,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'585 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Temenos-Aktie bei 68,45 CHF. Bei 70,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 37'109 Aktien.
Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 26,82 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit Abgaben von 13,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,75 USD belaufen. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umgesetzt.
Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,50 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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