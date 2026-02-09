Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.02.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Anleger schicken Temenos am Montagvormittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Temenos. Zuletzt wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 66,85 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 66,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'674 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Temenos-Aktie bei 67,10 CHF. Bei 66,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'601 Temenos-Aktien.
Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 55,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,98 Prozent.
Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,52 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 206.89 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 213.94 Mio. CHF umsetzen können.
Temenos wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.02.2027.
In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 5 Jahren verloren
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren eingefahren
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Nachrichten zu Temenos AG
|
09:29
|Temenos Aktie News: Anleger schicken Temenos am Montagvormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SLI zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Temenos Aktie News: Temenos gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
06.02.26
|SLI-Handel aktuell: SLI liegt im Plus (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Temenos Aktie News: Temenos am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Schwacher Handel: So performt der SLI am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Temenos AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Nikkei nach Wahlsieg der Regierung auf Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag freundlich. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes legen zum Wochenstart zu.