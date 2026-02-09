Temenos Aktie News: Anleger schicken Temenos am Montagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 66,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'674 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Temenos-Aktie bei 67,10 CHF. Bei 66,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'601 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 55,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,98 Prozent.

Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,52 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 206.89 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 213.94 Mio. CHF umsetzen können.

Temenos wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.02.2027.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

