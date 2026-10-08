Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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08.10.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Anleger greifen bei Temenos am Vormittag zu
Die Aktie von Temenos gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 66,95 CHF.
Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 66,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'360 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Temenos-Aktie bei 67,15 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'286 Temenos-Aktien.
Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 29,95 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,45 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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