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08.09.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Dienstagvormittag

Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Dienstagvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Temenos. Zuletzt sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 70,45 CHF zu.

Temenos
70.32 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 70,45 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'911 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Temenos-Aktie bisher bei 70,80 CHF. Bei 70,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'161 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 19,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 59,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,75 USD ausgeschüttet werden. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 21.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Temenos.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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