Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Nachmittag südwärts

Die Temenos-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 70,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'839 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 69,50 CHF. Bei 70,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 33'070 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,43 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,75 USD belaufen. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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