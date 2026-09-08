Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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08.09.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos legt am Mittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Temenos. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 71,00 CHF zu.
Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 71,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'885 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Temenos-Aktie bei 71,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 17'235 Temenos-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 22,54 Prozent Luft nach oben. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,75 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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