Temenos-Aktie aktuell: Anleger schicken Temenos auf rotes Terrain

Das Papier von Temenos befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 2.1 Prozent auf 136.10 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 15'765 Punkten liegt. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 135.60 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138.10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 70'743 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4.32 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Die Temenos AG ist ein führender Anbieter von Softwaresystemen für Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Fondsverwaltung und Microfinance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient weltweit mehr als 3.000 Finanzunternehmen. Temenos wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz.

Redaktion finanzen.net