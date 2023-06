Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 75,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'873 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Temenos-Aktie bis auf 75,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,06 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45'346 Temenos-Aktien.

Am 09.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,94 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,61 CHF. Dieser Wert wurde am 27.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 34,64 Prozent Luft nach unten.

Am 25.04.2023 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 226,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 220,68 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Temenos wird am 20.07.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Temenos rechnen Experten am 17.07.2024.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch