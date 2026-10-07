Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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07.10.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos verbilligt sich am Mittwochvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 66,65 CHF.
Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 66,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'529 Punkten steht. Die Temenos-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,25 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 66,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'621 Temenos-Aktien den Besitzer.
Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 30,53 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 12,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,45 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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