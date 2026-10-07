Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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07.10.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 66,25 CHF.
Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 66,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'504 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Temenos-Aktie bis auf 66,20 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 25'073 Temenos-Aktien umgesetzt.
Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 31,32 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2026 (59,20 CHF). Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 11,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 USD aus. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,45 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Temenos am 07.10.2026
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