Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Temenos konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 66,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'517 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 67,45 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 13'580 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 30,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie.

Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -5,75 Prozent zurück. Hier wurden 222.48 Mio. CHF gegenüber 236.05 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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