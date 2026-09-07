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07.09.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Vormittag südwärts

Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Temenos. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 72,40 CHF.

Temenos
73.38 CHF 0.76%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 72,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'006 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 72,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,85 CHF. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 1'972 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 20,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 18,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,75 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 4,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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