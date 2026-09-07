Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit Abschlägen

Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 70,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'098 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Temenos-Aktie bei 70,05 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,85 CHF. Zuletzt wechselten 31'459 Temenos-Aktien den Besitzer.

Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,40 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 16,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,75 USD aus. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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