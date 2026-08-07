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07.08.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Temenos Aktie News: Temenos am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Temenos gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Temenos zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 70,85 CHF.

Temenos
70.19 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 70,85 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'502 Punkten steht. Die Temenos-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,85 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 69,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'635 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 22,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie.

Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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