Temenos Aktie News: Temenos am Freitagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 70,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'560 Punkten notiert. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,75 CHF zu. Bei 69,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 28'543 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 23,40 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 19,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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