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06.11.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Freitagvormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Temenos. Der Temenos-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 80,40 CHF.
Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 80,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'757 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Temenos-Aktie bei 80,00 CHF. Mit einem Wert von 80,85 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'036 Temenos-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.01.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,21 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 26,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 USD belaufen. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,80 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,45 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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