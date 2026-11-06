Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 79,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'742 Punkten steht. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,75 CHF nach. Bei 80,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 51'132 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 USD aus. Am 22.07.2026 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 25.04.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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