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06.11.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Temenos
Die Aktie von Temenos gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Temenos-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 79,10 CHF abwärts.
Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 79,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'613 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Temenos-Aktie bis auf 78,75 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,85 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 27'675 Stück.
Bei einem Wert von 87,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 9,99 Prozent zulegen. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,16 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 25.04.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,45 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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