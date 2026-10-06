Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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06.10.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Dienstagvormittag ohne grosse Veränderung
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 67,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Im SIX SX-Handel kam die Temenos-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 67,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'617 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Temenos-Aktie bis auf 67,80 CHF. Im Tief verlor die Temenos-Aktie bis auf 67,25 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,25 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'272 Temenos-Aktien umgesetzt.
Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,30 Prozent.
Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 CHF je Aktie in den Büchern standen. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.
Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,45 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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