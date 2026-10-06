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06.10.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit grünen Vorzeichen

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 67,65 CHF zu.

Temenos
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 67,65 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 68,05 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,25 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'282 Temenos-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 12,49 Prozent sinken.

Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umsetzen können.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 4,45 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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