Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstag leichter

Um 04:28 Uhr rutschte die Temenos-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 67,06 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 13'292 Punkten steht. Die Temenos-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,02 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,32 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 72'197 Temenos-Aktien.

Am 21.07.2022 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 USD, nach 0,89 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 238,10 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,97 USD in den Büchern standen.

Am 20.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 24.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,01 USD fest.

Redaktion finanzen.ch