Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Mittag schwächer

Die Temenos-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 66,68 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'494 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Temenos-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,62 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 67,88 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26'485 Temenos-Aktien.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 20.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 212,80 USD – das entspricht einem Abschlag von -8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 231,60 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Temenos wird am 20.02.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 2,79 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch