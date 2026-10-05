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05.10.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Montagvormittag im Aufwind

Temenos Aktie News: Temenos am Montagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Temenos zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 67,00 CHF.

Temenos
66.42 CHF 0.45%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 67,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'452 Punkten tendiert. Die Temenos-Aktie legte bis auf 67,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 66,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'756 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 29,85 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 11,64 Prozent sinken.

Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,75 Prozent verringert.

Temenos wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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